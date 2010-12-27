Могерини: США могут утратить роль мирового лидера‍

По словам Федерики Могерини, США может потерять мировое лидерство из-за внутриполитической ситуации

Представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини по итогам поездки в Вашингтон заявила, что США могут утратить роль мирового лидера. Об этом она сообщила в интервью Европейскому альянсу ведущих периодических изданий (LENA).

«Я никогда не видела Соединенные Штаты такими поляризованными, разделенными и отягощенными конфликтами, как сейчас. Тот, кто действительно хочет играть роль мирового лидера, должен быть внутренне крепок, уверен в себе и сплочен», - заявила Могерини.

Также Могерини также утверждает, что Вашингтон не должен вмешиваться в политику ЕС.

"Мы не вмешиваемся в политику США. И европейцы рассчитывают, что Америка также не будет вмешиваться в политику Европы", - говорит Федерика Могерини.

По словам главы европейской дипломатии, в отношениях между США и ЕС наступает новый этап, который позволит лидерам государств обговаривать общие проблемы, чтобы увидеть, по каким из них имеется совпадение мнений.

Также Федерика Могерини заявила, что испытания, которые выпали на долю Вашингтона, могут стать дестабилизирующим фактором для других государств.

