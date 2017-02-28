Голая бразильская модель избила похотливого ведущего в прямом эфире

Мужчина показывал на аппетитной попе Тейшейры Мело, как правильно наносить крем для загара. Однако он ущипнул модель, за что и поплатился: девушка избила его во время передачи.

Недавно в сети появилось видео, на котором знаменитая бразильская модель Тейшейра Мело заслуженно избивает ведущего передачи. Дело в том, мужчина показывал на обнаженной девушке, как правильно наносить крем для загара, ведь передача была о пользе солнцезащитной мази. Он медленно растирал ее руки и ноги, а затем перешел к аппетитной попе. Видимо, не устояв, ведущий ущипнул модель за мягкое место, за что и поплатился: с криками девушка ударила его кулаком в лицо.

После данного инцидента возникла неловкая пауза. Спустя некоторое время передача продолжилась, мужчина вновь стал намазывать кремом модель в бикини, и вновь получил несколько ударов в лицо. Взбешенную девушки не могли остановить даже охранники. Она покинула съемочную площадку. Впрочем, спустя еще пару минут, успокоившись, Тейшейра вернулась и простила своего обидчика. Напоследок они даже обнялись.

Видео: youtube, Popular TV