Британка после развода увеличила грудь до 32-го размера

Многодетная мать в 50 лет увеличила грудь до 32–го размера

51-летняя британка Шерон Перкинс после развода решила кардинально изменить образ, став обладательницей самого внушительного бюста. Сейчас у 51-летней модели 32 размер.

На первую операцию женщина потратила 4500 тысяч фунтов, примерно 327 тыс. рублей. Тогда ей закачали в грудь 2,6 пинты силикона, что примерно равно 1,2 литра. Затем были еще несколько операций.

После многочисленных модификаций у женщины появился новый возлюбленный, который утверждает, что ее груди – его "лучшие друзья". Шерон Перкинс является обладательницей самой большой груди во всей Британии и, возможно, за ее пределами.

Фото twitter.com/sharonp1965