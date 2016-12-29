Пожилая петербурженка отдала мошенникам полмиллиона, чтобы спасти любимого внука

Жертвами мошенников часто становятся пожилые люди, которые быстро верят незнакомцам. 90-летнюю петербурженку обманул мужчина. В среду, 18 января, к ней домой в квартиру на улице Лени Голикова пришел незнакомец. Он представился другом ее внука. И тут же стал рассказывать ужасные вещи. По его словам, родственник старушки попал в серьезную аварию. Теперь ему грозит уголовная ответственность. Но вопрос можно решить, если отдать деньги. Не думая о проверке слов нового знакомого, пенсионерка передала ему 500 тысяч накоплений. Получив деньги мужчина ушел.
Немного позже обман вскрылся. Может старушка созвонилась в кем-то из родственников или даже самим внуком. В тот же день доверчивая пенсионерка написала заявление в полицию. Правоохранители завели уголовное дело. Устанавливаются подробности инцидента.
Накануне, в Петербурге поймали банду мошенников, обманывавших прохожих при помощи кошелька. Двое мужчин "теряли кошелек", после чего вымогали деньги у нашедших его прохожих