Пожилая петербурженка отдала мошенникам полмиллиона, чтобы спасти любимого внука

90-летная женщина предала незнакомцу 500 тысяч рублей, чтобы тот помог отмазать ее внука от последствий ДТП. Однако позже оказалось, что вся эта история была выдумана.

Жертвами мошенников часто становятся пожилые люди, которые быстро верят незнакомцам. 90-летнюю петербурженку обманул мужчина. В среду, 18 января, к ней домой в квартиру на улице Лени Голикова пришел незнакомец. Он представился другом ее внука. И тут же стал рассказывать ужасные вещи. По его словам, родственник старушки попал в серьезную аварию. Теперь ему грозит уголовная ответственность. Но вопрос можно решить, если отдать деньги. Не думая о проверке слов нового знакомого, пенсионерка передала ему 500 тысяч накоплений. Получив деньги мужчина ушел.

Немного позже обман вскрылся. Может старушка созвонилась в кем-то из родственников или даже самим внуком. В тот же день доверчивая пенсионерка написала заявление в полицию. Правоохранители завели уголовное дело. Устанавливаются подробности инцидента.

Накануне, в Петербурге поймали банду мошенников, обманывавших прохожих при помощи кошелька. Двое мужчин "теряли кошелек", после чего вымогали деньги у нашедших его прохожих