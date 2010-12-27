Житель Петербурга заработал двести миллионов на доверии клиентов

В отношении петербуржца заведено уголовное дело за мошенничество. За полгода бизнесмен заработал двести миллионов с помощью мнимой керамики.

Житель Петербурга ответит перед судом за мошенничество. Обещанная керамическая Чешкская плитка за приличную сумму так и не доходила до клиентов.

ГУ МВД по городу и Ленобласти сообщает, что бизнесмен наживался на клиентах с января по май 2016 года. По версии следствия он и его соучастники предлагали керамическую плитку из Чешской Республики по выгодной цене. Хорошая обещанная скидка привлекала как отдельных граждан, так и компании. Они переводили деньги бизнесменам использовавшим счета подконтрольных фирм. После чего средства похищались.

Сумма за полгода составила 222 миллиона рублей. Деятельность "поставщиков" прекращена из-за полиции. Сотрудники правоохранительных органов арестовали счета бизнесменов. Обвиняемый находится под домашним арестом. В ходе расследования он признал вину и успел добровольно возместить 80 миллионов рублей ущерба.

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере передано в суд.