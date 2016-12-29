С проломленным черепом младенец угодил в больницу

Горе-мамаша недоглядела за ребенком: малыш упал с дивана и получил серьезные повреждения. Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии.

Накануне вечером, 22 января, горе-мамаша недоглядела за ребенком, которому несколько месяцев отроду. Младенец упал с дивана и получил тяжелейшие травмы. Инцидент произошел около семи часов вечера в одной из квартир дома на Театральной улице Красносельского района. Об этом пишет Петербургский дневник.

Предположительно, женщина отошла на пару минут. В ее отсутствие мальчик, вероятно, подполз к краю дивана и упал вниз, разбив себе голову. К сожалению, повреждения оказались серьезными. После падения малыша в срочном порядке госпитализировали. У ребенка черепно-мозговая травма и перелом темной кости. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

В данный момент выясняют детали происшествия. По какой причине мать оставила сына без присмотра, предстоит выяснить правоохранителям. Ранее мы сообщали, что в Удмуртии родителей, выбросивших новорожденного в мусорку, накажут.