Младенец получил сильнейшие ожоги, обварившись свежеприготовленной кашей

Сегодня, 25 февраля в Новом Девяткино из-за родительской невнимательности младенец обварился кашей и получил сильнейшие ожоги

Как сообщают официальные СМИ, инцидент произошел ещё 22 февраля. Именно тогда младенец по недосмотру родителей опрокинул на себя горячую, только приготовленную кашу, вследствие чего получил сильнейшие ожоги. Прибывший через некоторое время врач "Скорой помощи" посоветовал матери потерпевшего мазать ожоги специальной мазью и оставил маленького пациента на амбулаторное лечение.

Однако уже на следующий день ребенку стало заметно хуже – у него поднялась высокая температура. Повторно приехавшие на адрес медики госпитализировали ребенка в Детскую городскую больницу № 1.



Видео: Piter.TV