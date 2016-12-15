Митя Фомин на фестивале во Львове напомнил, что Крым – это Россия‍

На джазовом фестивале экс-солист Hi-Fi высказался о статусе Крымской Республики

Российский поп-исполнитель Митя Фомин, отвечая на вопрос журналистки во Львове о статусе Крыма, ответил, что "по факту это российская территория". После этого артист начал рассказывать о том, что артисты это вольные птицы и поют, где хотят, независимо от политической конъюнктуры.

Эту реплику Митя Фомин произнес во время джазового фестиваля, который проходил в первые июльские выходные во Львове; есть вероятность, что теперь исполнителю, как и некоторым другим его коллегам, будет запрещен въезд на территорию Украины.

В черном списке украинских пограничников уже находятся Филипп Киркоров, Тимати, Сергей Шнуров, Николай Басков, Александр Розенбаум, Анна Шурочкина (Нюша), Ольга Кабо, Александр Маршал, Ирина Аллегрова, Михаил Шуфутинский, Татьяна Липницкая (Бьянка), Юлианна Караулова, Стас Пьеха и множество других.

Видео: телеканал "1+1".