Митингующие оккупировали Исаакиевский собор и требуют отставки губернатора

Сегодня, 12 февраля 2017 года возле Исаакиевского собра в час дня началась протестная акция, посвящённая протесту против передачи собора во владение РПЦ

Как сообщают многочисленные очевидцы и сами участники митинга, численности протестующих (а их по меньшей мере около 1000 человек) хватило на то, чтобы образовать кольцо вокруг всего собора. Отмечается, чтов некоторых участках живого заграждения, кольцо образовано в 3-4 ряда. Кроме того, много народа стоит рядом.

Участники акции скандируют: "Музей, музей, Петербург, Петербург!" — и оживлённо хлопают в ладони.

Полиция пока не вмешивается в происходящее.

Напомним, что незадолго до этого в сквере у Исаакия состоялся небольшой митинг. Там выступили городские депутаты Борис Вишневский, а также Максим Резник, которые призвали провести референдум с вопросами о передаче храма и о возможной отставке губернатора.

Видео: Instagram, bespalov__v

Фото: Instagram, varzunovandrey, kastus.pohilchukowski