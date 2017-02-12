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Митингующие оккупировали Исаакиевский собор и требуют отставки губернатора

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Сегодня, 12 февраля 2017 года возле Исаакиевского собра в час дня началась протестная акция, посвящённая протесту против передачи собора во владение РПЦ

Как сообщают многочисленные очевидцы и  сами участники митинга, численности протестующих (а их по меньшей мере около 1000 человек) хватило на то, чтобы образовать кольцо вокруг всего собора. Отмечается, чтов некоторых участках живого заграждения, кольцо образовано в 3-4 ряда. Кроме того, много народа стоит рядом.
 
 
Участники акции скандируют: "Музей, музей, Петербург, Петербург!" — и оживлённо хлопают в ладони.
Полиция пока не вмешивается в происходящее.
 
 
Напомним, что незадолго до этого в сквере у Исаакия состоялся небольшой митинг. Там выступили городские депутаты Борис Вишневский, а также Максим Резник, которые призвали провести референдум с вопросами о передаче храма и о возможной отставке губернатора.

Видео: Instagram, bespalov__v
 Фото: Instagram, varzunovandrey, kastus.pohilchukowski

Теги: исаакиевский собор , музейгороду , потомучтоялюблюпетербург
Категории: Лента новостей Новости СПб Новости России Происшествия Культура

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