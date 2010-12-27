Минздрав предложил запретить беспошлинную продажу сигарет в duty free

Предложение содержится в антитабачной концепции ведомства

Антитабачная концепция Минздрава РФ содержит запрет на беспошлинную продажу сигарет в магазинах duty free. Данное положение есть в антитабачной концепции на 2017-2022 годы.

Исполнительный директор Евразийской ассоциации беспошлинной торговли Фатима Дзолбаева заявила, что информация о вреде курения на пачках сигарет имеется, а их продажа в аэропортах происходит только по посадочному талону и паспорту. Теперь при их покупке нужно будет уплатить акцизы и таможенные пошлины. Сейчас в duty free в среднем блок сигарет 30-35 долларов.