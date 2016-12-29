Легковушка перевернулась и проскользила на крыше по Новочеркасскому проспекту

Очевидцы: в Красногвардейском районе перевернулась машина. Водитель иномарки отделался ушибами.

Сегодня, 20 января, около часа ночи на пересечении Новочеркасского проспекта и Таллинской улицы перевернулась легковушка. Как рассказывают очевидцы аварии, машина проскользила на крыше по дороге несколько метров. Свидетели ДТП тут же вызвали спасательные службы. Спустя примерно 40 минут машину поставили в нормальное положение.

Предположительно, аварию могла спровоцировать отечественная легковушка. Серебристая «Лада» подрезала иномарку, водитель которой, вероятно, не справился с управлением и перевернулся. Молодые люди, находившиеся в ВАЗе, бросились на помощь водителю иномарки. Они помогли выбраться мужчине из поврежденной машины. Помощь медиков пострадавшему не понадобилась. На месте работали спасательные службы и ДПС.

К сожалению, аварии на дорогах – не редкость. Ранее мы сообщали, что в смертельное ДТП в результате лобового столкновения легковушекна погибли годовалый ребенок и двое мужчин.