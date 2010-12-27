Алисен Алисенов считает,что Минтруда победит Минфин в борьбе за маткапитал

Программу материнского капитала необходимо оставить в нынешнем виде, как это предлагает Минтруда, и продлить минимум на пять лет. Так считает доцент факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисен Алисенов.

По данным ФБА "Экономика сегодня", накануне президентского совещания по демографиии, которое состоится в четверг, 14 июня каждое из ведомств сформулировало свои предложения по дальнейшему развитию программы.



Минтруд считает, что программу необходимо продлить еще на пять лет (до 2023 года), помимо этого, необходимо увеличить пособие по уходу за ребенком женщинам, которые рожают до 25 лет.



Минфин выступает против автоматического продления программы, ведь, по мнению чиновников, это дестимулирует рожать детей. Минфин выдвинул идею о том, предлагается выплачивать маткапитал в регионах с рождаемостью ниже средней, и только семьям, потерявшим в доходах после появления второго ребенка ниже 2,5 прожиточного минимума.



По мнению Алисена Алисенова, основная задача Минфина - покрыть дефицит бюджета, а подобная инициатива лишь принесет ущерб.

Позицию Минтруда эксперт посчитал более взвешенной и оптимальной, ведь, по его мнению, отказ от такого рода проектов сказался бы весьма негативно на рождаемости и на социальной обстановке в целом, а также подорвет доверие к государственной власти.



Экономист убежден, что 5 лет - это минимальное время продления программы материнского капитала .Алисенов уверен, что в будущем программу можно пересмотреть, но сейчас не лучшее время. К тому же, по мнению эксперта, отрасли, получающие поддержку от маткапитала, не выиграют от радикального переформатирования программы.



Идею Минфина Алисен Алисенов считает лишь тестом для общества и для экспертов.