Минтранс путано рассказал о закрытии рек Петербурга из-за Кубка конфедераций

Минтранс смягчил позицию по поводу ограничения движения судов по рекам Санкт-Петербурга во время Кубка конфедераций.

Кубок конфедераций в Петербурге не приведет к тотальному закрытию движения по рекам и каналам города. Такое пояснительное письмо опубликовали сегодня, 25 апреля, чиновники Минтранса. Так они отреагировали на протесты чиновников из Петербурга на новость о том, что с 1 июня по 4 июля 2017 года движение по рекам городов-участников турнира будет ограничено. Тогда мы писали, что Полтавченко требует не закрывать акваторию Невы на Кубок Конфедераций.

Пресс-служба Минтранса оперативно дала пояснения на этот счет. Поданным ведомства, полной остановки движения судов по рекам и каналам Петербурга ожидать не приходится.

Для обеспечения комфортного и безопасного посещения» мероприятий турнира действительно потребуется изменение некоторых маршрутов водного транспорта, но оно никак не помешает туристам. Меры, которые будут признаны необходимыми для организованного проведения турнира, обеспечения комфортного и безопасного посещения его объектов и других городских достопримечательностей гостями и жителями городов, потребуют внесения некоторых изменений в маршруты движения водного транспорта и других плавсредств, режим их стоянок, — говорится в сообщении.