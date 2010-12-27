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Минпромторг выступил против запрета продажи алкоголя в выходные
Вчера, 23:10
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Sheker
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Минпромторг выступил против запрета продажи алкоголя в выходные

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В ведомстве полагают, что такая мера не поможет в борьбе с пьянством

Минпромторг России заявил, что запрещение продажи спиртного в выходные дни не поможет бороться с алкоголизмом, а только создаст дополнительные проблемы.

«Если подобное предложение будет воплощено в жизнь, граждане, лишенные возможности приобретать в выходные дни легальный алкоголь, вынуждены будут приобретать нелегальный алкоголь или суррогаты, увеличится самогоноварение», - пояснил замглавы министерства России Виктор Евтухов.

Он отметил, что в Минпромторге «искренне удивлены появлению подобных инициатив». 

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Категории: Новости России Лента новостей

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