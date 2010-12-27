Минпромторг выступил против запрета продажи алкоголя в выходные

В ведомстве полагают, что такая мера не поможет в борьбе с пьянством

Минпромторг России заявил, что запрещение продажи спиртного в выходные дни не поможет бороться с алкоголизмом, а только создаст дополнительные проблемы.

«Если подобное предложение будет воплощено в жизнь, граждане, лишенные возможности приобретать в выходные дни легальный алкоголь, вынуждены будут приобретать нелегальный алкоголь или суррогаты, увеличится самогоноварение», - пояснил замглавы министерства России Виктор Евтухов.



Он отметил, что в Минпромторге «искренне удивлены появлению подобных инициатив».