Крутое видео учений Су-34 с бомбардировкой наземных целей появилось в Сети

Минобороны опубликовало видео нанесения ракетно-бомбовых ударов Су-34.

Эффектные авиационные учения с участием истребителя-бомбардировщика Су-34 попали на видео. Уникальный ролик загрузило на Youtube Минобороны России. На протяжении 55 секунд зрители могут ознакомиться с летными маневрами сверхсовременных самолетов, а главное, посмотреть на бомбардировку условных наземных целей.

Сообщается, что летно-тактические учения проходили несколько дней назад на полигоне в Воронежской области. Звено истребителей-бомбардировщиков Су-34 выполняло задачу по уничтожению условных вертолетов и самолетов противника. По легенде, авиация врага находилась на секретном аэродроме, и ее нужно было уничтожить, не дав возможности взлететь. В ходе учений экипажи Су-34 воспользовались как ракетным огнем, так и бомбардировкой.

Летно-тактические учения в Воронежской области стали частью предподготовки летчиков Западного военного округа. В будущем из них составят звено, которое пополнит авиационное соединение уже в этом году.

Видео: пресс-служба Минобороны России