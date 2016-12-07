Минобороны опубликовало видео боевой работы "Адмирала Кузнецова"

На днях министерство обороны России опубликовало в Сети видео, на котором была запечатлена работа авиации авианосца "Адмирал Кузнецов"

Ещё не так давно, в ноябре 2016 года, телеканал "Звезда" опубликовал видеоролик, на котором можно было посмотреть момент взлёта боевых вертолётов Ка-52. Но на днях министерство обороны РФ сообщило об отправлении тяжёлого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" в Средиземное море, - в октябре, - и поделилось новыми подробностями.

Кроме авианосца в боевой группе кораблей России последуют тяжёлый атомный ракетный крейсер "Пётр Великий", а так же большие противолодочные корабли "Вице-адмирал Кулаков" и "Североморск".

А покуда корабли вместе с экипажем готовятся к отправке, министерство обороны поделилось новым видео, на котором запечатлён момент взлёта российских боевых самолётов с крейсера, а также другие корабли, которые входили в группу.

Видео: Министерство Обороны / ВК