Сайт Минобороны РФ перевели на арабский язык

На странице российского министерства обороны появилась возможность выбирать арабский язык. Теперь жители Сирии смогут узнавать о реальном положении дел в Алеппо.

Министерство обороны ввело новшество на своем официальном сайте. Теперь все основные разделы и страницы переведены на арабский язык. Эта мера поможет, например, жителям Сирии. Они смогут узнавать о реальных операциях в Алеппо или других частях своей страны на сайте российского министерства.

В специальном разделе для читателей из арабский стран будет публиковаться последние данные Центра по примирению враждующих сторон. Также на сайте Минобороны РФ будет появляться информация о гуманитарной помощи и ситуации в целом, сообщает ИА "Народные новости".

Сейчас положение дел в Сирии меняется в лучшую сторону. Это отмечают российские эксперты и местные власти. Начальник Генштаба Сирийской армии Али Абдуллах Аюб подчеркиает, что поддержка российских ВКС сыграла важную роль в положительной ситуации в стране.

Накануне мы сообщали, что эксперты предсказали ход военного конфликта в Сирии на 2017 год. Ближайшие месяцы в стране ожидают стабильную ситуацию с положительными тенденциями.

Фото: скриншот сайта Минобороны РФ