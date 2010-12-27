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Минобороны РФ объявило о возможном уничтожении лидера ИГ
Сегодня, 10:56
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TretyakovaS
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Минобороны РФ объявило о возможном уничтожении лидера ИГ

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Как сообщает "Фонтанка" со ссылкой на Министерство обороны РФ, Абу Бакр Аль-Багдади, лидер запрещенной в России ИГИЛ, мог быть уничтожен в результате авиаудара в Сирии.

Абу Бакр Аль-Багдади, лидер запрещенной в России ИГИЛ, мог быть ликвидирован в результате авиаудара в Сирии. 16 июня об этом заявило Министерство обороны РФ.

СМИ сообщают, что удар с воздуха был нанесён по командному пункту террористов в южном предместье Ракки в конце мая. В то время на совещании мог присутствовать Абу Бакр Аль-Багдади, который, предположительно, был уничтожен.

По данным "Интерфакса", информация об этом «проверяется по различным каналам».

Теги: боевики игил , игил
Категории: Новости России

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