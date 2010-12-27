Минобороны РФ объявило о возможном уничтожении лидера ИГ

Как сообщает "Фонтанка" со ссылкой на Министерство обороны РФ, Абу Бакр Аль-Багдади, лидер запрещенной в России ИГИЛ, мог быть уничтожен в результате авиаудара в Сирии.

Абу Бакр Аль-Багдади, лидер запрещенной в России ИГИЛ, мог быть ликвидирован в результате авиаудара в Сирии. 16 июня об этом заявило Министерство обороны РФ.



СМИ сообщают, что удар с воздуха был нанесён по командному пункту террористов в южном предместье Ракки в конце мая. В то время на совещании мог присутствовать Абу Бакр Аль-Багдади, который, предположительно, был уничтожен.



По данным "Интерфакса", информация об этом «проверяется по различным каналам».