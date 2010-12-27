Глава Минфина на ПМЭФ: деньги точно есть, но вопрос в их расходовании

Министр финансов Российской Федерации заявил на Петерьургском экономическом форуме, что деньги в бюджете страны есть.

Петербургский международный экономический форум стартовал в Северной столице в четверг, 1 июня. На него приехал, в том числе. Министр финансов РФ Антон Силуанов. Главе Минфина задали вполне ожидаемый вопрос о состоянии бюджета государства.

Силуанов заявил, что "деньги точно есть". При этом он добавил, что вопрос стоит только в том, чтобы правильно администрировать и расходовать средства.

Глава финансового ведомства напомнил, что в 2017 году дефицит российского бюджета составил 2%. А экс-министр финансов Алексей Кудрин заявил, что при сохранении нынешних нефтяных котировок, дефицит бюджета может и вовсе исчезнуть.

Ранее Piter.tv сообщал, что в Петербурге начал работу Международный экономический форум. На форуме обсуждают много важных вопросов. на первый день, как и на все последующие, запланировано много важных переговоров и встреч.

Фото: Петербургский международный экономический форум