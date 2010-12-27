Министерство культуры выделило деньги на 58 кинопроектов

Как сообщает директор Департамента кинематографии Минкульта Вячеслав Тельнов, обсуждение проектов состоялось еще в конце июня. По его словам, в этом году было много интересных презентаций, поэтому комиссии было сложно определиться с выбором. Особое внимание уделялось детским картинам. “Мы рассчитываем на прорыв в детском кино” - заметил Вячеслав Тельнов.
Финансовую поддержку получили Борис Грачевский с “Ералашом”, Геннадий Хазанов и “Братство бессмертных”, Александр Невский с “Домовым” и “Робо” Сарика Андреасяна.
Дебютанты этого года - Анар Аббасов с “Битвой”, Александр Роднянский с “Ночным приливом” и работа Михаила Идова “Юморист”.
Наиболее ожидаемые премьеры готовят Андрей Кончаловский (“Грех”) и Валерия Гай Германика (“Мысленный волк”).
Известно, что всего было подано 120 заявок. Точная сумма вложений в проекты не называется.