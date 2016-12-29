Министерство финансов России пощадило любителей "беленькой"

Сегодня, 14 января 2017 года Минфин РФ сообщило, что собирается снизить минимальную цену на водку

Как сообщает РИА-Новости, новая ценовой минимум на розничную продажу водки будет ниже былых 219 рублей за бутылку 0,5 литра. Вероятно, в 2017 году минимум будет составлять 205-210 в "деревянной" валюте. Данное решение о величине МРЦ будет принято в ближайшие две недели, заявил глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.

"Не думаю, что процесс будет затягиваться, все-таки произошла индексация ставок акцизов. В любом случае действующую МРЦ надо изменить. Думаю, об уровне мы определимся в ближайшую неделю-две", — добавил Сазанов.



Видео: YouTube, Omar Abir