Милонова могут привлечь к ответственности за слова о предках Вишневского и Резника

Депутат Ковалев обратился в СК с просьбой наказать Милонова за резкие высказывания в сторону коллег. Единоросс разжигает ненависть и вражду между различными конфессиями, а также унижает достоинства православных христиан.

В минувшее воскресение, 12 февраля, депутат ЗакСа Виталий Милонов заявил во время крестного хода у Исаакиевского собора, что "предки Бориса Лазаревича Вишневского и Максима Львовича Резника варили христиан в котлах и отдавали на растерзание зверям. Несмотря на это, христиане выжили". Эти слова в отношении коллег, выступивших против передачи храма в пользование РПЦ, возмутили представителя "Справедливой России" Алексея Ковалева. Он обратился в Следственный комитет с просьбой о привлечении к уголовной ответственности Милонова. По мнению депутата, такими резкими словами он не просто унижает достоинства христиан и иудеев, он разжигает ненависть и вражду. Также Ковалев настаивает, чтобы единоросса осмотрели медики. Политик считает, что, возможно, после проведения психолого-психиатрической экспертизы удастся объяснить неординарное поведение Милонова.

Единоросс обозвал службы, которые проходили в Исаакиевском соборе до передачи РПЦ «крепостным театром, потешалками для тех, кто сюда приезжает на экскурсионных автобусах». Депутата не смутил даже тот факт, что за 2016 год в стенах храма прошло свыше 600 богослужений. Об этом пишет Фонтанка, ссылаясь на пресс-службу представителя "Справедливой России".

Ранее мы рассуждали на тему о передаче Исаакиевского собора Церкви.

Видео: архив

Фотография: инстаграм, real.piter