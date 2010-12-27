Милонов просит наказать феминисток за антивоенную акцию на Марсовом поле

Депутат Государственной думы Виталий Милонов обратился в прокуратуру с просьбой привлечь к ответственности активистов, устроивших на Марсовом поле в День защитника Отечества антимилитаристскую акцию.

Виталий Милонов вновь на страже чистоты и нравственности Северной столицы. На этот раз депутату Государственной думы показалась возмутительной антивоенная акция, которую устроили феминистки на Марсовом поле в день защитника Отечества. Как рассказал помощник народного избранника Илья Евстигнеев "Фонтанке", парламентарий обратился в прокуратуру с просьбой проверить и привлечь к ответственности активистов.

По словам помощника Милонова, левые феминистки осквернили захоронение людей. Проведение подобных акций на мемориале – недопустимо.

23 февраля активисты устроили перфоманс около Вечного огня на Марсовом поле. Девушка с плакатом "Скажите, когда хватит". Она была одета в костюм, напоминающий Родину-мать. Вокруг нее лежали "павшие в бою" мужчины. Активисты выступали против принуждения мужчин к военной службе.