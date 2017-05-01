Милонов снова устроил потасовку с ЛГБТ-активистами на первомайском шествии

Виталий Милонов схлестнулся со сторонниками ЛГБТ-сообщества. Депутат Госдумы попытался внедриться в колонну активистов, но те мешали ему: возникла потасовка.

Уже настоящей первомайской традицией Северной столицы становится пересечение ЛГБТ-активистов и депутата Виталия Милонова на шествии. На этот раз эти две силы сошлись около БКЗ. Именно там формировалась колонна, состоящая из градозащитников. Среди них были в том числе активисты "Открытой России" и ЛГБТ-сообщества. Такая публика привлекла скандального депутата Госдумы. Он попытался внедрится в центр толпы. Однако ему помешали.

Участники шествия начали скандировать: "Милонов - позор Петербурга!" Возникла потасовка. Но сотрудники полиции оперативно отреагировали. Милонову помогли выйти на тротуар. После еще одной неудачной попытки, депутат удалился в сопровождении сотрудников ОМОНа.

Ранее Piter.tv сообщал, что первомайская колонная прошлась по Невскому проспекту. Ее возглавлял губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

Видео: Youtube / Evgenii Kharlamov