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Милонов предложил приравнять шутки про духовенство к призыву свергнуть власть
Сегодня, 15:53
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Asyaromanenkova
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Милонов предложил приравнять шутки про духовенство к призыву свергнуть власть

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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил внести поправки в Уголовный кодекс и приравнять публичное оскорбление глав традиционных российских конфессий к экстремизму.

Эпатажный народный избранник Виталий Милонов внес новое предложение. На этот раз депутат внести поправки в Уголовный кодекс. Он хочет приравнять необоснованную критику и публичные оскорбление в адрес глав традиционных российских конфессий к экстремизму. То есть неуместная шутка про патриарха может стать равной призыву свергнуть действующую власть.

Свою инициативу Милонов направил свою инициативу на экспертизу в Минюст и специалистам по религиозным отношениям.

По мнению депутата, оскорбление главы религиозного течения для миллионов человек является серьезным проступком. Как Милонов сказал РИА Новости, публичное оскорбление или клевета в адрес раввина или ламы – это оскорбление целой религии.

Теги: депутат госдумы , милонов , новости спб
Категории: Новости СПб

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