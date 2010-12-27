Милонов предложил приравнять шутки про духовенство к призыву свергнуть власть

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил внести поправки в Уголовный кодекс и приравнять публичное оскорбление глав традиционных российских конфессий к экстремизму.

Эпатажный народный избранник Виталий Милонов внес новое предложение. На этот раз депутат внести поправки в Уголовный кодекс. Он хочет приравнять необоснованную критику и публичные оскорбление в адрес глав традиционных российских конфессий к экстремизму. То есть неуместная шутка про патриарха может стать равной призыву свергнуть действующую власть.

Свою инициативу Милонов направил свою инициативу на экспертизу в Минюст и специалистам по религиозным отношениям.

По мнению депутата, оскорбление главы религиозного течения для миллионов человек является серьезным проступком. Как Милонов сказал РИА Новости, публичное оскорбление или клевета в адрес раввина или ламы – это оскорбление целой религии.