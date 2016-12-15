Милонов потребовал отлучить Меркель от Церкви за «связь с сатаной»

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов возмутился по поводу принятия в Германии закона о легализации однополых браков и предложил канцлера ФРГ Ангелу Меркель отлучить от церкви

Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов прокомментировал легализацию в Германии однополых браков. Он заявил, что канцлера ФРГ Ангелу Меркель необходимо отлучить от церкви.

Милонов назвал документ "дьявольским актом", а канцлера ФРГ обвинил в "сговоре с сатаной" с целью формирования коалиционного правительства. Вопреки утверждениям Милонова, канцлер Германии голосовала против принятия закона. Ангела Меркель призвала всех принять решение, не противоречащее их собственным убеждениям.

30 июня бундестаг большинством голосов одобрил закон, признающий однополые браки законными. В его поддержку выступили 393 депутата из 623.

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