Милонов собирает крестный ход в поддержку передачи Исаакиевского собора РПЦ

Депутат Госдумы хочет собрать десять тысяч сторонников передачи собора церкви и организовать крестный ход от Казанского собора до Исаакиевского.

В понедельник, 30 января, депутат Государственной думы Виталий Милонов подал заявку в Смольный на проведение крестного хода. На своем мероприятии народный избранник планирует собрать десять тысяч участников. Милонов хочет устроить шествие от Казанского до Исаакиевского соборов. Посвящено оно будет поддержке передачи Исаакия Русской православной церкви. В заявке указана дата проведения крестного хода – 11 февраля.

Депутат подчеркивает, что его мероприятие не будет идти в пику митингу на Марсовом поле. Он лишь хочет собрать тех, кто готов показать свою мирскую радость от передачи храма. Милонов также обратился к митрополиту Варсонофию, чтобы тот благословил проведение крестного хода.

В минувшие выходные 2000 митингующих собрались на Марсовом поле отбить Исаакиевский собор у РПЦ. А на прошлой неделе Пиотровский попросил отсрочить передачу Исаакия РПЦ ради мира в душах людей. С такой просьбой директор Эрмитажа обратился к патриарху Кириллу. Отложенная на время передача позволит принять адекватное решение.