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Милое видео из Праги: В зоопарке родились 5 детенышей гепарда

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Три мальчика и две девочки родились у самки гепарда в Пражском зоопарке в середине мая, и только сейчас руководство зоопарка обнародовало эту информацию

 В Пражском зоопарке в середине мая произошло знаменательное событие: самочка гепарда родила 5х котят, три мальчика и две девочки.

Руководство зоопарка не спешило обнародовать сей факт. Они ждали, пока малыши немного окрепнут. Сегодня, всего 5 часов назад, на официальной страничке зоопарка в Facebook появилось сообщение о прибавлении в сопровождении с данным видео. Сообщается, что малыши родились здоровыми и хорошо развиваются. Вес самого крупного близнеца 1,75 кг.

Данное видео за 5 часов просмотрели более 40 тысяч раз. Под размещенным видео множество теплых слов и пожеланий от пользователей соцсетей.

Видео:Facebook.Zoo Praha

Теги: гепард , забавное видео , милое видео , милота , новоржденный , прага
Категории: Лента новостей Мировые новости

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