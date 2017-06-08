Милое видео: байкер спас птенца из-под колес на перекрестке Витебского и Орджоникидзе

Байкер снял на видео спасение птенца, который оказался посреди проезжей части. Отзывчивый мотоциклист долго гонялся за птичкой, прежде чем смог ее унести в безопасное место.

Мотоциклист из Северной столицы устроил настоящую спасате6льную операцию для птенчика на перекрестке проспектов Орджоникидзе и Витебского. Мужчина ехал на своем байке и остановился на светофор. Тут он заметил на проезжей части птичку. Малыш не мог улететь, так как его крылья, судя по всему, еще не окрепли.

Байкер проехал вперед и встал рядом с тем местом, где сидел птенец. Своим мотоциклом он перегородил часть дороги, что не понравилось автовладельцам. Не обращая внимание на недовольные сигналы из машин, мужчина начал гоняться за птицей. Но малыш не хотел, чтобы его спасали. В итоге байкеру пришлось некоторое время бегать вокруг своего железного коня.

Исхитрившись, мужчина все же смог поймать птицу и отнести ее на газон. Вид птицы точно не известен. Байкер назвал спасенного птенца желторотиком. Скорее всего, это был детеныш воробья.

Видео: Youtube / Flexo98