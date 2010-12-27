Миллиардер Оноков может стать президентом БК «Зенит»

Миллиардер и президент баскетбольного клуба «Спартак» Игорь Оноков перейдет на аналогичную должность в баскетбольный клуб «Зенит». По данным "Фонтанки", назначат миллиардера на должность только на следующей неделе.

Миллиардер и президент баскетбольного клуба «Спартак» Игорь Оноков перейдет на аналогичную должность в баскетбольный клуб «Зенит».Назначат миллиардера на должность только на следующей неделе. Об этом сегодня сообщила "Фонтанка".



Сам Оноков сообщил, что на данный момент это неофициальная информация, возможно,в понедельник будут более точные данные.



Напомним, что прошедший сезон петербургский БК «Спартак» провел в третьем дивизионе российского баскетбола, в котором занял пятое место. БК «Зенит» дошел до полуфинала Единой лиги ВТБ.