Михалков опозорился: режиссера уличили во лжи про лекцию о солдатах вермахта в "Ельцин-центре"

Никита Михалков выдумал несуществующую лекцию "О подвиге солдат и офицеров вермахта на территории СССР", которая якобы проходит в "Ельцин-центре.

В "Ельцин-центре" нет и не планировалось проведение лекции Григория Амнуэля под бредовым названием "О подвиге солдат вермахта на территории так называемой СССР". Об этом журналистам "Комсомольской правды - Санкт-Петербург" сообщили представители музейного центра в Екатеринбурге. Там назвали провокацией слухи об этом несуществующем выступлении пропагандиста нацизма и предложили всем критикам "Ельцин-центра" предварительно ознакомиться с официальным расписанием культурных мероприятий.

Заметим, что первым вранье о вымышленной лекции распространил известный защитник моральных устоев и борец со всем новым Никита Михалков. Именно он заявил, что сотрудники "Ельцин-центра" потеряли всякий стыд и предлагают россиянам лекцию "О подвиге солдат и офицеров вермахта на территории СССР". В социальных сетях пользователи уже активно смеются над опозоренным режиссером и требуют его принести извинения "Ельцин-центру" за столь наглое вранье.

Заметим, что это не первая крупная промашка Никиты Михалкова на этой неделе. Так, сообщалось, что во время визита в "Ельцин-центр" критикан посмотрел только 2 небольшие экспозиции из 8 и не смог найти ни одного аргумента против существования музея. Более того, в своей обличительной речи режиссер несколько раз путал русских Александра II и Александра III. Поправлять "знатока истории" вынуждены были "либеральные журналисты".

Фото: Ельцин-центр