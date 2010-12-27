Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Михай Тудосе стал премьер-министром Румынии
Сегодня, 0:54
0
Sheker
111

Михай Тудосе стал премьер-министром Румынии

0
 
 

Министр экономики Румынии Михай Тудосе назначен на пост премьер-министра страны

     Президент Румынии Клаус Йоханнис назначил премьер-министром социал-демократа Михая Тудосе. Президент отметил, что назначенный премьер-министр необходим для урегулирования кризиса в Румынии, который наносит значительный ущерб стране. Кандидатура Тудосе была выдвинута членами правящей в стране партии Социал-демократов. Ранее новый премьер-министр занимал должность министра экономики в правительстве Сорина Гриндяну. 

Лидеры социал-демократов ранее обещали, в случае поддержки президентом кандидатуры Тудосе 29 июня они окончательно утвердят в парламенте новое правительство.

Теги:
Категории: Мировые новости Лента новостей

Оставить комментарий

Загрузка...
5