Михай Тудосе стал премьер-министром Румынии

Министр экономики Румынии Михай Тудосе назначен на пост премьер-министра страны

Президент Румынии Клаус Йоханнис назначил премьер-министром социал-демократа Михая Тудосе. Президент отметил, что назначенный премьер-министр необходим для урегулирования кризиса в Румынии, который наносит значительный ущерб стране. Кандидатура Тудосе была выдвинута членами правящей в стране партии Социал-демократов. Ранее новый премьер-министр занимал должность министра экономики в правительстве Сорина Гриндяну.

Лидеры социал-демократов ранее обещали, в случае поддержки президентом кандидатуры Тудосе 29 июня они окончательно утвердят в парламенте новое правительство.