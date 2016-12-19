Спектакль "Хороший, плохой, злой"

18 февраля актер выступит в петербургском ДК Ленсовета.

Михаил Ефремов сыграл более 110 ролей в кино и 20 ролей в театре. Он выступает не только как актер, но еще принимал участие в 10 проектах как режиссер. Про себя и свои роли он говорит:

«Моя маска шебутного алкаша-россиянина — это мои роли. Это даже не образ мой. Это маска, - говорил артист в интервью, - вообще все персонажи, которых мы видим в бесконечных сериалах, — это все жуткая имитация. А еще я в интервью никогда не врал, что я абсолютный трезвенник (но я хорошо­ чувствую черту, за которую заходить нельзя). Вот одно на другое наложилось, и появился этот мем: Михаил Ефремов — алкоголик. Но я не вижу в этом никакой катастрофы. А многие почему-то видят».

В «Хорошем, плохом, злом» зрители смогут пройти с артистом весь его творческий и жизненный путь. Ефремов предупреждает, что пришедшим стоит забыть о почетности и быть готовым к настоящему балагану. Здесь будут и откровенные сплетни как про себя, так и про родителей, друзей, учителей, жен, детей, собутыльников, врагов и политиков.

Михаил собирается в этот вечер ответить честно на все вопросы из зала. Ведь "Хороший, плохой, злой" – это три ипостаси каждого актера и просто человека. Три состояния, в которых мы все порой прибываем. А это уже своего рода откровение.