В Петербурге нашли изуродованный ножевыми ранениями труп мигранта

Также выяснилось, что погибший работал в Северной столице без необходимой регистрации. Обстоятельства преступления выясняются.

Очередное загадочное убийство приезжего произошло в Северной столице. Рядом с домом 143 на проспекте Обуховской Обороны в среду, 21 декабря, нашли тело гражданина Таджикистана. В насильственной смерти 31-летнего мужчины сомневаться не пришлось, его тело было изуродовано колото-резанными ранами. Неизвестные убийцы прошлись ножом по груди и животу своей жертвы.

Тело нашли около часа ночи. Правоохранительные органы устанавливают подробности преступления. Большую надежду полиция возлагает на камеру наблюдения, которая захватывает место происшествия. Возможно, видео раскроет некоторые тайны смерти мигранта.

Также удалось установить, что мужчина в Северной столице проживал без регистрации, передает АН "Оперативное прикрытие". Других подробностей пока не известно.

В понедельник у "Ломоносовкой" неизвестные изрезали бедра гостю из Таджикистана. Мужчину доставили в больницу с многочисленными ранами. Также пациент потерял много крови. Пострадавший сумел рассказать, что на него напали неизвестные. К сожалению. Преступление не попало на камеры видеонаблюдения.