В Петербурге приезжий до смерти забил младшего брата

В Петербурге задержали гражданина Таджикистана в связи с подозрением в убийстве младшего брата.

Как сообщает "Конкретно.ру", в Петербурге задержали мигранта из Таджикистана, которого подозревают в убийстве своего младшего брата.



В субботу, 15 июля в поселке Станционный Красносельского района был обнаружен труп 34-летнего мигранта с признаками насильственной смерти. Экспертиза показала, что смерть приезжего наступила от тупой травмы грудной клетки.



Подозреваемым в этом деле оказался 41-летний гражданин Таджикистана. Оперативники установили, что вечером 15 июля в ходе ссоры мужчина руками и ногами избил своего младшего брата, после чего скрылся. Отметим, что между родственниками длительное время существовал некий конфликт.



По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ. Суд арестовал подозреваемого.