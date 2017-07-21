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В Петербурге приезжий до смерти забил младшего брата

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В Петербурге задержали гражданина Таджикистана в связи с подозрением в убийстве младшего брата.

Как сообщает "Конкретно.ру", в Петербурге задержали мигранта из Таджикистана, которого подозревают в убийстве своего младшего брата.

В субботу, 15 июля в поселке Станционный Красносельского района был обнаружен труп 34-летнего мигранта с признаками насильственной смерти. Экспертиза показала, что смерть приезжего наступила от тупой травмы грудной клетки.

Подозреваемым в этом деле оказался 41-летний гражданин Таджикистана. Оперативники установили, что вечером 15 июля в ходе ссоры мужчина руками и ногами избил своего младшего брата, после чего скрылся. Отметим, что между родственниками длительное время существовал некий конфликт.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ. Суд арестовал подозреваемого.

Теги: новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб

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