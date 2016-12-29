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Мигрант пообещал ночью взорвать квартиру пенсионерки

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Мужчина пообещал приехать в три часа ночи и взорвать бомбу

Накануне вечером в Калининском районе Петербурга искали взрывное устройство. Как сообщается, в полицию обратилась 59-летняя жительница одной из квартир дома на улице Академика Байкова.

Женщина рассказала, что на ее стационарный телефон позвонил неизвестный мужчина и пообещал взорвать ее квартиру. Произошло это вечером, а пообещал он лично приехать и взорвать бомбу в три часа ночи.

Полиция проверила квартиру пенсионерки, парадную и двор. Никаких следов взрывчатых веществ обнаружено не было. При этом отмечается, что номер телефона звонившего был идентифицирован: номер зарегистрирован на 42-летнего гражданина Таджикистана. Местонахождение мигранта устанавливается.

Видео: из архива      

Теги: анонимная угроза взрыва , звонок о минировании , ложная тревога , петербург , угроза взрыва
Категории: Новости СПб

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