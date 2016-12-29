Мигрант ограбил и изнасиловал на морозе 19-летнюю землячку

Несколькими днями ранее в том же районе произошло аналогичное преступление

В Курортном районе снова изнасиловали молодую женщину, на этот раз – 19-летнюю приезжую из Узбекистана. История один в один повторяет предыдущий случай: девушка по телефону познакомилась с неким мужчиной, который представился Мохамадом. А при встрече новый знакомый девушку ограбил и изнасиловал.

Как сообщается, произошло это около десяти часов утра четверга, 5 января. Новые знакомые встретились на улице Боткина, а оттуда поехали прогуляться у леса. Приехав к пересечению Приморского шоссе и Вокзальной улицы, негодяй напал на девушку и изнасиловал ее.

Затем преступник скрылся, похитив у нее телефон, золотую цепочку, серьги и кольцо.

Потерпевшая госпитализирована в Александровскую больницу.

Напомним, предыдущий аналогичный случай произошел 17 декабря 2016 года, когда 26-летняя женщина, приехавшая в Петербург из Таджикистана, обратилась в полицию с рассказом об изнасиловании.

Видео: архив