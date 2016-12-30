Грабитель изнасиловал и убил охранника салона красоты в Петербурге

Правоохранители задержали подозреваемого в совершении страшного преступления: он не только ограбил салон красоты, но также изнасиловал и убил охранника.

В Петербурге задержали гражданина Узбекистана, которого подозревают в совершении преступления по трем статьям. Сам инцидент произошел еще в 2009 году. Тогда неизвестный ограбил салон красоты на Гороховой улице. Но это не самое страшное из всего, что он сделал. По версии Следственного комитета, грабитель ударил охранника по голове и оглушил его. Пока мужчина был без сознания. Преступник надругался над ним, а после этого заколол. От полученных травм пострадавший скончался на месте. А злоумышленник прихватил выручку (около 200 тысяч), четыре ноутбука и мобильные телефоны. Не исключено, что частью наживы стал и телефон убитого.

Спустя семь лет преступника удалось вычислить. При этом подозреваемый совсем недавно освободился из тюрьмы, где он отсидел за изнасилование. А задержали его прямо на выходе из тюрьмы.

Вину мужчины собираются доказывать многочисленными уликами. В том числе и по генетическим анализам. Решается вопрос об аресте мужчины.