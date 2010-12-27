Более чем за 20 лет своего существования Международный музыкальный фестиваль "Белые Ночи Санкт-Петербурга" стал одним из самых ожидаемых музыкальных событий и известным далеко за пределами России. Конкурс - стартовая площадка для многих исполнителей со всего мира. В этом году фестиваль предстанет в обновленном формате. Организаторы делают акцент на ставшем традиционном высоком уровне концерта и обширной музыкальной программе. Перед зрителями предстанут в качестве гостей любимые российские исполнители и самые известные зарубежные звезды – The Scorpions, Dr Feelgood, New Power Generation, Kid Creole and Coconuts, Nik West.
Вход по пригласительным билетам, заказать которые можно по телефону +7 (812) 989–77–99