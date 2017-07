С 8 по 10 июля 2017 года в самом престижном и именитом концертном зале Северной столицы БКЗ "Октябрьский" пройдет масштабный Международный музыкальный фестиваль "Белые Ночи Санкт-Петербурга"

Более чем за 20 лет своего существования Международный музыкальный фестиваль "Белые Ночи Санкт-Петербурга" стал одним из самых ожидаемых музыкальных событий и известным далеко за пределами России. Конкурс - стартовая площадка для многих исполнителей со всего мира. В этом году фестиваль предстанет в обновленном формате. Организаторы делают акцент на ставшем традиционном высоком уровне концерта и обширной музыкальной программе. Перед зрителями предстанут в качестве гостей любимые российские исполнители и самые известные зарубежные звезды – The Scorpions, Dr Feelgood, New Power Generation, Kid Creole and Coconuts, Nik West.

Вход по пригласительным билетам, заказать которые можно по телефону +7 (812) 989–77–99