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Метро в Берлине оказалось затоплено из-за сильного ливня

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Столица Германии буквально ушла под воду за один день из-за сильного ливня

      Ливни и шквалистый ветер обрушились на Берлин. В столице Германии объявлено чрезвычайное положение. Ливень вызвал серьезные подтопления и хаос на дорогах. По подсчетам синоптиков, дождь шел почти двадцать часов. На один квадратный метр Берлина пришлось 143,5 литров воды. Это — более чем трехмесячная норма осадков.

Из-за непогоды в германской столице перестали функционировать подземные переходы, парализована работа наземного транспорта, метро и местного аэропорта. Кроме Берлина, последствия стихии ощутили жители Саксонии, Баварии и Брандербурга.

 

 

 

 

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YouTube: Thomas Wornien

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Категории: Мировые новости Лента новостей

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