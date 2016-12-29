Метро будет возить пьяных петербуржцев всю новогоднюю ночь

До трех часов ночи в кассах метрополитена можно будет купить жетоны, но только за наличные деньги.

Метрополитен объявил, что подземка традиционно будет работать в ночь с 31 декабря на 1 января, а также с 6 на 7 января. Метро будет работать всю ночь. Однако об оплате проезда стоит подумать заранее. В кассах до трех часов ночи будут продавать только жетоны. При этом расплатиться за них можно будет только наличными деньгами. Но пройти через турникет можно будет и с помощью проездного, но о средствах на нем стоит подумать заранее.

Работать будут все станции. Но выйти или войти можно будет не через все вестибюли. На спаренных станциях будет работать по одному вестибюлю. Не стоит считать, что подземка не работает если вы наткнулись на закрытые двери "Достоевской" или "Спасской". Также не будут работать вестибюль 1 станции "Проспект Ветеранов", вестибюль 2 станции "Ленинский проспект", вестибюль 2 станции "Площадь Ленина", вестибюль 1 станции "Московская", вестибюль 2 станции "Невский проспект", а также станций "Технологический институт 1", "Площадь Александра Невского 2".

Точно такая же схема работы будет и в Рождество с 6 на 7 января. Кроме метро ночные автобусы будут возить пьяных петербуржцев в Новый год и Рождество.