Метро Петербурга в День города будет работать круглосуточно

В день празднования 314 годовщины основания города Санкт-Петербург, метрополитен закрывать не будут.

В 314-годощину Санкт-Петербурга в ночь на 28 мая метрополитен закрывать не будут.

Пресс-служба подземки сообщает, что поезда будут ходить без перерыва, но все же некоторые вестебюли будут недоступны для пассажиров.

Стало известно, в ночь празднования будут закрыты вестибюль-1 станции «Проспект Ветеранов», вестибюль-2 станции «Ленинский проспект», вестибюль-2 станции «Площадь Ленина», вестибюль-1 станции «Московская», вестибюль-2 станции «Невский проспект», а также вестибюли станций «Технологический институт – 1», «Площадь Александра Невского – 2», «Достоевская» и «Спасская».

Кроме того, попасть в метро можно будет только по жетону или карте "Подорожнику". Продажи билетов на основе бесконтактных карт и активации интернет-платежей осуществляться не будет.