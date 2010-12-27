Метро Петербурга в День города будет работать круглосуточно

В 314-годощину Санкт-Петербурга в ночь на 28 мая метрополитен закрывать не будут.
Пресс-служба подземки сообщает, что поезда будут ходить без перерыва, но все же некоторые вестебюли будут недоступны для пассажиров.
Стало известно, в ночь празднования будут закрыты вестибюль-1 станции «Проспект Ветеранов», вестибюль-2 станции «Ленинский проспект», вестибюль-2 станции «Площадь Ленина», вестибюль-1 станции «Московская», вестибюль-2 станции «Невский проспект», а также вестибюли станций «Технологический институт – 1», «Площадь Александра Невского – 2», «Достоевская» и «Спасская».
Кроме того, попасть в метро можно будет только по жетону или карте "Подорожнику". Продажи билетов на основе бесконтактных карт и активации интернет-платежей осуществляться не будет.