Метро «Обухово» закрыто из-за бесхозного предмета

Днем 22 июня станцию зелёной линии метро Петербурга закрыли на вход и выход.

Как сообщает "Фонтанка", днем 22 июня станцию зелёной линии метро Петербурга закрыли на вход и выход. Станция «Обухово» не доступна пассажирам с 12:09. К бесхозному предмету, который оцепили для безопасности, вызвали специалистов.



Поезда временно проезжают платформу без остановки.