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Метро «Обухово» закрыто из-за бесхозного предмета
Сегодня, 12:34
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TretyakovaS
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Метро «Обухово» закрыто из-за бесхозного предмета

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Днем 22 июня станцию зелёной линии метро Петербурга закрыли на вход и выход.

Как сообщает "Фонтанка", днем 22 июня станцию зелёной линии метро Петербурга закрыли на вход и выход. Станция «Обухово» не доступна пассажирам с 12:09. К бесхозному предмету, который оцепили для безопасности, вызвали специалистов.

Поезда временно проезжают платформу без остановки.

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Категории: Новости СПб

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