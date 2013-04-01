"Автово" закрывали из-за бесхозной сумки около банкоматов

Станцию открыли менее чем через полчаса. Сейчас пассажиры снова могут выходить на станции и садиться в поезд.

Очередная бесхозная сумка устроила переполох и подпортила расписание петербуржцев. Около 10.48 в понедельник, 26 декабря, стало известно, что на вход и выход закрыта станция метро "Автово". Как сообщают в пресс-службе метрополитена, причиной закрытия стала забытая сумка около банкоматов в вестибюле.

Поезда проезжали станцию без остановок, а пассажирам предлагали отправиться на соседние станции. Проверка предмета прошла удивительно быстро. Не исключено. Что забывчивый человек вернулся за своей сумкой.

В 11.04 пассажиров снова начали пускать в подземку. Станция "Автово" находится рядом с остановками маршрутных такси из Петергофа. Жители южной части города и студенты массово ездят именно с этой станции. Даже 20 минут сказались на расписании множества людей.

Из-за повышенной безопасности в метро часто присходят эвакуации. Иногда станции закрывают на несколько часов. Разумеется, такая ситуация не нравится горожанам. На прошлой неделе губернатор пообещал пересмотреть порядок закрытия станций метро из-за бесхозных сумок.

Видео: Youtube / Janna Travels