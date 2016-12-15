Месси женился в родном городе на подруге детства

Именитый футболист решил связать себя узами брака с девушкой, с которой встречался более десяти лет.

Знаменитый футболист Лионель Месси женился. Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины связал себя узами брака с подругой детства. Футболист и Антонелла Рокуццо состоят в отношениях более десяти лет, у них уже есть двое сыновей.

Свадьба именитого футболиста состоялась в Росарио, родном городе Месси. В торжественной церемонии участвовали 260 человек, в том числе его одноклубник Жерар Пике, который встречается с поп-исполнительницей Шакирой и имеет от нее двух детей.

Отмечается, что свадебное платье Антонеллы было изготовлено в ателье испанского бренда Rosa Clara. На создание наряда ушло более 200 часов.

Недавно стало известно, что главный соперник Месси за звание самого известного футболиста планеты, Криштиану Роналду, стал отцом двух близнецов. По данным таблоидов, их родила суррогатная мать. В 2010 году Роналду впервые стал отцом, тогда от суррогатной матери родился мальчик Криштиану-младшиий.

Видео: youtube.com / footballNUKES