Мертвую парочку нашли в квартире на Искровском проспекте

Обстоятельства их смерти остаются загадкой: следов насилия на их теле при первичном осмотре не обнаружили.

Пугающую находку сделали в квартире дома на Искровском проспекте в Невском районе. В понедельник, 16 января, около семи утра там наткнулись на два бездыханных тела. Удалось установить их личности. Одной погибшей оказалась 36-летняя петербурженка, которая нигде официально не работала. А второй – ее 33-летний посетитель.

Предварительно сообщается, что при осмотре тел никаких следов насильственной смерти обнаружить не удалось. Однако две смерти одновременно едва ли оказались трагическим совпадением. Чтобы уточнить причину кончины, тела направили в морг. Эксперты проведут необходимые тесты. Чтобы пролить свет на это дело.

Правоохранительные органы осмотрели место происшествия. Проводится проверка, устанавливаются подробности последнего дня умерших.

На прошлой неделе разложившийся труп мужчины в нижнем белье нашли в подвале на Народной. Никто не смог назвать имени погибшего. Но местный дворник рассказал, что мужчина жаловался на жену, выгнавшую его из дома.