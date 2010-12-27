Mercedes перевернулся на крышу в аварии на Руставели

Очевидцы сообщают об аварии около дома 27 на улице Руставели. В результате столкновения Mercedes перевернулся на крышу.

В пятницу, 2 июня, серьезная авария произошла на улице Руставели. В районе 27 на полосе в сторону проспекта Просвещения столкнулись Mercedes и Kia. От удара первая иномарка совершила кульбит и оказалась на крыше. Второй участник аварии пострадал меньше – автомобиль просто откинуло на разделительную полосу.

Информации о пострадавших нет. В группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" пользователь с именем Олег Драган написал, что он был пассажиром в одной из пострадавших машин и все после столкновения остались целыми.

А вот Mercedes долго еще не будет ездить. В результате ДТП он серьезно помял капот. У второй машины от поребрика помялся задний бампер.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург