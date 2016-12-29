Появилось видео с презентации кроссовера Mercedes-Benz GLA

Главным событием очередного дня автомобильной выставки в Детройте стала презентация кроссовера Mercedes-Benz GLA.

Mercedes-Benz представил фанатам дорогих машин и удобных кроссоверов новый потенциальный хит. На автосалоне в Детройте легендарная фирма презентовала сразу две версии модели GLA. Первые любительские фото и видео с этого мероприятия уже попали в Сеть. В частности, их выложили в Instagram гости выставки. Люди писали, что в зале автосалона в эти минуты было не протолкнуться, причем среди гостей были десятки постоянных клиентов Mercedes-Benz, которые тут же оставляли заявки на предзаказ новинки.

Известно, что американцы смогли оценить не только обновленный GLA, но и "прокачанный вариант" автомобиля под названием GLA 45. Оба автомобиля серьезно обновили дизайн и были оснащены новейшими сервисами вроде систем предупреждения столкновений и экстренного торможения, а также кругового обзора и контроля за состоянием водителя. Они получили уникальные бамперы и радиаторные решетки, а также пониженный коэффициент аэродинамического сопротивления. Однако начинка GLA 45 и его скоростные возможности считаются более выдающимися. В ближайшее время Mercedes Benz GLA будет продаваться в США, а позже появится и в Европе. Ранее мы писали, что Появилось видео с презентации удлиненной версии кроссовера Volkswagen Tiguan

Видео: kylefortune205, Instagram