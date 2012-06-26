Мэр города в штате Техас скрывал от горожан смену пола

Мэр небольшого городка New Hope в США оказался трансгендером.

В США мэр небольшого провинциального города долгое время скрывал от земляков свой опыт по смене пола. Об этом пишет WFAA.COM. Необычная история, которая уже заинтересовала всю страну, произошла в населенном пункте Нью Хоуп ("Новая Надежда) в штате Техас. Женщина-мэр Джесс Хербст около года управляла городом с весьма консервативным населением в 600 человек. И только на этой неделе она совершила coming-out. Дама опубликовала на официальном сайте городка текст, в котором говорится о том, что раньше Джесс Хербст была Джеффом Хербстом. Якобы два года назад американец решил стать трансгендером и с помощью гормональной терапии успел существенно изменить свой внешний вид. В письме мэр оговорился, что продолжает жить с женой и детьми, и чувствует их постоянную поддержку. Более того, он изменил лишь вид своего тела, но сохранил прежнюю ориентацию: так, трансгендер продолжает жить с супругой половой жизнью.

Многие СМИ задались вопросом, почему горожане не знали о прошлом своего земляка. А кто-то даже назвал сокрытие такой правды обманом населения. Но оказалось, что мэр "Новой Надежды" не был избран на прямых выборах, а был назначен исполняющим обязанности главы города после смерти прошлого руководителя.

Реакция населения на случившееся не сообщается. Впрочем, сам мэр-трансгендер в открытом письме заявил, что готов обсуждать все вопросы и претензии в свой адрес.