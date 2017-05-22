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Меланья Трамп отказалась взять мужа за руку во время визита в Израиль

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Первая леди США Меланья Трамп отказалась взять супруга за руку по прилету в Израиль

 Супруга президента США Дональда Трампа Мелания отказалась взять его за руку после приземления самолета в аэропорту Тель-Авива. Этот момент удалось запечатлеть на видео. После того, как американский лидер и первая леди вышли из самолёта, на ковровой дорожке Трамп протянул руку в сторону супруги. Однако Мелания отказывается принять руку и слегка ударяет его по ладони. Как пишет Newsweek, возможно, борт номер один попал в турбулентность, что вызвало раздражение Мелании.

Трамп в понедельник, 22 мая, прибыл в Израиль с двухдневным визитом из Саудовской Аравии, которая стала первой остановкой в его дебютном мировом турне в качестве президента. Также он планирует посетить Италию, Бельгию и Ватикан.

 

 

 Видео:
YouTube: Politics Video Channel

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Категории: Лента новостей Мировые новости

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